Tisane fredde drenanti fai da te: benefici e ricette da provare (Di domenica 26 luglio 2020) Assicurare all’organismo una corretta idratazione è fondamentale per farlo funzionare al meglio, soprattutto in estate. L’acqua svolge diverse funzioni. Favorisce il corretto funzionamento del metabolismo, essenziale per mantenersi in forma e in salute. Agevola inoltre il drenaggio dei liquidi, contrastando l’accumulo delle sostanze di scarto che rischiano di favorire i ristagni e i gonfiori che con il caldo peggiorano. Per aumentare l’apporto di acqua e favorire il drenaggio dei liquidi anche le tisane e gli infusi freddi a base di piante, erbe e frutti possono essere d’aiuto. Ecco una guida ad hoc su quali scegliere per contrastare il gonfiore. Leggi su vanityfair

Molti pensano che le tisane a freddo non siano poi così diverse da quelle a caldo, ma ci sono molti motivi per preferirle a quelle classiche durante l'estate: ecco quali.

