The Naked and Famous: Recover – Recensione Album (Di domenica 26 luglio 2020) The Naked and Famous si sono uniti nel 2007 ad Auckland, in Nuova Zelanda. Composto da Alisa Xayalith (voce e tastiera) e Thom Powers (voce e chitarra), insieme sono stati uno dei gruppi che hanno riportato il Syntpop in voga per la nuova generazione di consumatori di musica. Insieme da tredici anni, dopo tanti successi, ora il duo è tornato con il nuovo Album Recover. Il loro quarto Album in studio, e il terzo da quando hanno iniziato a comporre musica a Los Angeles. Il nuovo Album è composto da quindici canzoni. Tanta l’elettronica presente in Recover, l’Album inizia un pò più ottimista rispetto al disco precedente. Bisogna notare anche il loro nuovo approccio alla musica, più stimolante ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

PaolaLiris : @_Donutsaurus Temporale, grigio, vento freddo, Gojira caffè, nuovo disco dei The Naked and Famous, fumettone. Stiam… - Beat_the_Linfo : La donna nuda che ha affrontato gli agenti inviati da Trump è l’immagine della riscossa - naked_no_more : RT @RealEmirHan: Federico Fellini & Giulietta Masina on the set of Nights of Cabiria (1957) - LukipelaSexy : RT @LukipelaSexy: un mini assaggio della trasmissione di ieri su #CAM4Live #cam4 !!! #nuda in macchina! il video e' in vendita tra i miei… - IICBelgrado : ?? Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro 2020-2021 ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : The Naked BMW S 1000 R: due nuovi scarichi da HP Corse

La casa bolognese ha realizzato due diversi scarichi per la naked tedesca. Una combinazione estetica e funzionale ai massimi livelli.

Le uscite della settimana: Taylor Swift, Naked And Famous, Luke Jenner, Cub Sport…

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli: ...

La casa bolognese ha realizzato due diversi scarichi per la naked tedesca. Una combinazione estetica e funzionale ai massimi livelli.I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli: ...