The Kissing Booth: è in arrivo la terza parte del film su Netflix (Di domenica 26 luglio 2020) The Kissing Booth è stato rilasciato su Netflix l’11 maggio 2018. Dopo il sequel, disponibile da questo luglio, è stata annunciata la terza parte The Kissing Booth è stato rinnovato per una terza parte. L’annuncio arriva dopo due giorni dal debutto su Netflix del sequel. Il primo film, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dall’11 maggio 2018, fu stroncato dalla critica che ha reputato la trama e i temi trattati stereotipati e misogini, eppure è stato definito un successo commerciale grazie al grande consumo degli spettatori. Nel ricchissimo cast figurano: Megan du Plessis: Rochelle ‘Elle’ Evans (4 anni) Lincoln ... Leggi su zon

team_world : The Kissing Booth 2 è su Netflix ?? Riecco l'amicizia e l'amore di Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney nell'at… - sognidineve : In che senso ci sarà the kissing booth 3? Ma che merda basta - leeyumscuddles : oggi finalmente vedo the kissing booth 2 e stranamene ancora devo spoilerarmi nulla - sixofmorning : Ma in che senso hanno annunciato the kissing both 3 mi date il tempo di vedere il 2 e che cazzo - mariapiacontee_ : RT @Daninseries: UFFICIALISSIMO: THE KISSING BOOTH 3 SI FARÀ -