The Kissing Booth 3: le riprese del film Netflix sono già state completate (Di domenica 26 luglio 2020) La protagonista Joey King ha svelato che le riprese di The Kissing Booth 3 sono già state completate e il film uscirà su Netflix nel 2021. Le riprese di The Kissing Booth 3 sono già state completate e il film uscirà quindi nel 2021 su Netflix, per la gioia dei fan che hanno visto il secondo capitolo della storia non appena è arrivato in streaming pochi giorni fa. A rivelarlo è stata la protagonista e produttrice Joey King durante un evento online che si è svolto in streaming. Il lavoro sul terzo film di The Kissing Booth ... Leggi su movieplayer

