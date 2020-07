Terremoto oggi in Italia 26 luglio 2020: nessuna scossa nella notte | Tempo reale (Di domenica 26 luglio 2020) Terremoto oggi 26 luglio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, domenica 26 luglio 2020: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: – nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ... Leggi su tpi

sognispazzati : Sono successe due cose parecchio strane oggi. 1 C’è stato un terremoto e non l’ho sentito 2 è passata un’ambulanza… - Patt16889426 : Gasparti rivolta come un calzino, quel povevero disgraziato di Matteo Ricci, che loda il grande operato dei PDioti… - DonatoCavallo6 : @WaltWhite2016 Unica cosa decente la ricostruzione post terremoto in alta Irpinia li hanno fatto un lavoro splendid… - zazoomblog : Terremoto in Italia quest’oggi: epicentro e magnitudo - #Terremoto #Italia #quest’oggi: - InMeteo : NEWS: Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 25 Luglio 2020 (ultimi terremoti, orario) -