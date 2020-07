Teresa Grandis, mamma di Bebe Vio: “Non è finita, finché non è finita” (Di domenica 26 luglio 2020) La prima volta che ho incontrato Teresa era novembre 2012, otto anni fa, io ero inviata del Cristina Parodi live e avevo proposto di intervistare sua figlia, Bebe Vio, che di anni ne aveva quindici, e di cui mi ero follemente, perdutamente “innamorata” dopo averla vista nella trasmissione Invincibili di Marco Berrì. Abitavano al quarto piano di una palazzina a Mogliano, in attesa che la loro casa fatta su misura per le esigenze di Beatrice fosse pronta, e non potrò mai dimenticare i sorrisi di questa famiglia pazzesca appena varcata la soglia. Bebe viaggiava su una carrozzina, e si spostava come una scheggia da una stanza all’altra, dentro di lei c’era già il carattere che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad amare, gli occhi cerulei attenti e vispi marchio di fabbrica della famiglia Vio, ... Leggi su dilei

