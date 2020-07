Tennis – WTA Palermo, rinuncia pesante: Simona Halep non ci sarà (Di domenica 26 luglio 2020) Il WTA di Palermo perde una delle sue giocatrici di punta. Simona Halep, numero 1 del Tennis femminile, ha dato forfait. La Tennista romena inizialmente è sembrata insicura a causa della quarantena obbligatoria per chi proviene dalla Romania, ma è stata informata che tale pratica non vale per i lavoratori (e dunque anche per i Tennisti). Successivamente però, attraverso Facebook, la Halep ha chiarito le motivazioni della sua scelta: “a causa dell’incremento di casi in Romania e della mia preoccupazione legata ai viaggi internazionali, ho deciso di cancellarmi dal torneo di Palermo. Ringrazio il direttore del torneo e il ministero della salute per il lavoro che hanno svolto e auguro ovviamente loro una settimana di ... Leggi su sportfair

