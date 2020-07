Tennis. Quarantena Covid-19, la Halep rinuncia al torneo di Palermo (Di domenica 26 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

PalermoToday : Ladies Open 'azzoppato' dalle norme anti Covid, Simona Halep rinuncia alla gara - Sapiddu : Halep non giocherà a Palermo dopo l'ordinanza di quarantena per chi arriva dalla Romania - PalermoToday : Ladies Open, schiarita per Simona Halep: 'Fiduciosi per esenzione da quarantena' - TennisWorldit : Quarantena per chi proviene dalla Romania: Halep salta il WTA di Palermo? - MauroZammuto : RT @sportface2016: #Tennis, il Direttore del #PalermoLadiesOpen: 'Simona #Halep dovrebbe partecipare, sembra che le professioniste siano es… -