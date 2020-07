Tennis, Osaka sbotta su Twitter: “Non mi conoscete, basta commenti su come devo vestirmi” (Di domenica 26 luglio 2020) Negli ultimi giorni, la Tennista giapponese Naomi Osaka ha postato alcune foto sui social che la ritraggono a bordo piscina e che mettono in risalto le sue curve. Una scelta a tratti inaspettata da parte della numero 10 del ranking Wta, che ha esposto notevolmente il suo corpo nonostante sia molto timida, come spesso dichiarato. A questo proposito, nei commenti sono insorte molte persone che l’hanno criticata per questa sua scelta. Attraverso un post su Twitter, Osaka ha provato a fare chiarezza, ribadendo la sua posizione: “Vorrei solo dire mi stanno spaventando tutte le persone che commentano le mie foto dicendomi di mantenere “un’immagine innocente” e di non provare ad essere qualcuno che io non sono. Non mi conoscete, ho 22 anni e ... Leggi su sportface

