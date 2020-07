Temptation Island, Valeria e Ciavy di nuovo insieme: la segnalazione (Di domenica 26 luglio 2020) Deianira Marzano ha ricevuto alcune segnalazioni che vedrebbero Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati di nuovo insieme dopo Temptation Island. Nulla sfugge a Deianira Marzano e sopratutto all’occhio vigile dei suoi fedeli seguaci. Alcuni utenti della rete hanno segnalato di aver avvistato Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis insieme dopo Temptation Island, ma cos’è successo? Prima un … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Manilanazzaro : Grazie a @lifestyleblogit per l’articolo #TemptationIsland ••• STAFF - risfiorire : Vorrei recuperare tutte le puntate di Temptation Island di questa edizione ma ho mixed feelings al riguardo. Vale la pena? - ilydm_ : NON È UN'ESERCITAZIONE DI PROVA. NIN È UN'ESERCITAZIONE DI PROVA. NON È UN'ESERCITAZIONE DI PROVA. CIAVY E VALERIA… - cretinochesei : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 2 (2019): Stefano Macchi arriva al falò di confronto con Anna Pettinelli correndo e sorridendo com… - gossipblogit : Temptation Island, Katia Fanelli: 'E' un'edizione moscia, menomale che c'è Antonella Elia... GF Vip? Ci correrei!' -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Annamaria furiosa: "Antò, pensavi solo al sesso... sesso!" TGCOM Temptation Island, Manila Nazzaro ferisce il compagno Amoruso e l'ex calciatore si vendica

Manila Nazzaro subirà una vendetta dal suo compagno Lorenzo Amoruso. I due sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island che dopo 3 anni di relazione hanno deciso di mettere alla pro ...

Temptation Island 7, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il commento di Serena Enardu

Visto che anche lei come Sossio e Ursula, ha preso parte a Temptation Island, ma l’esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi visto che lei e Riccardo si sono… Leggi ...

Manila Nazzaro subirà una vendetta dal suo compagno Lorenzo Amoruso. I due sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island che dopo 3 anni di relazione hanno deciso di mettere alla pro ...Visto che anche lei come Sossio e Ursula, ha preso parte a Temptation Island, ma l’esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi visto che lei e Riccardo si sono… Leggi ...