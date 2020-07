‘Temptation Island 7’, Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis avvistati insieme dopo aver abbandonato separati il reality: la segnalazione (Di domenica 26 luglio 2020) È stata una delle coppie che ha interessato maggiormente il pubblico di Temptation Island 7 quella composta da Valeria Liberati e Ciavy Makiolapis: i due erano arrivati nel docu-reality di Canale 5 per cercare insieme delle sicurezze e ad essere nel dubbio erano soprattutto i sentimenti del pr romano nei riguardi della giovanissima fidanzata. Sin da subito Valeria si era avvicinata al tentatore Alessandro Basciano, instaurando con lui un feeling innegabile che aveva spinto Ciavy a richiedere il falò di confronto anticipato nel corso del quale non erano mancate accuse e recriminazioni reciproche: se il 33enne rinfacciava alla fidanzata di non avergli portato rispetto rapportandosi in quel modo a Basciano, la ... Leggi su isaechia

