Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Alfons viene drogato… e cacciato! (Di domenica 26 luglio 2020) Chi sarà la prossima vittima di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)? Arrivata al Fürstenhof con l’unico obiettivo di distruggere la vita a Christoph Saalfeld (Dieter Bach), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la perfida dark lady se la prenderà anche con uno dei pochi personaggi sempre rimasto fuori dai giochi di potere: Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer)!Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: AYLIN cerca di rubare una campagna pubblicitaria di CAN ma…Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania… Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane rovina Christoph Christoph e Ariane Kalenberg, Tempesta d’amore © ARD/Christof ... Leggi su tvsoap

