Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Nadja calunnia Tim e decide di andarsene (Di domenica 26 luglio 2020) Fino a dove si spingerà Nadja Holler (Anna Lena Class) per separare Tim Saalfeld (Florian Frowein) e Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann)? Come forse avrete intuito, quanto visto fino ad ora a Tempesta d’amore è solo un antipasto…Leggi anche: Una Vita anticipazioni: ROSINA riaccoglierà LIBERTO? La richiesta di FELIPENelle prossime puntate italiane della soap, la perfida dark lady inizierà infatti a mostrare di che pasta è fatta ordendo un intrigo dietro l’altro con l’obiettivo di separare i due protagonisti. E, di fronte alla mancanza di risultati immediati, prenderà una decisione estrema… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia. Tempesta d’amore, ... Leggi su tvsoap

