Taranto: per la crisi da corona virus “usurai al lavoro”, la denuncia Securitas Mundi (Di domenica 26 luglio 2020) Di seguito il comunicato: Il presidente dell’associazione “Securitas Mundi”, il commercialista tarantino Alfredo Cerabino, è lapidario: «se già in un periodo “normale” per tanti è fin troppo facile finire nelle mani di usurai o di “finanziarie poco serie”, in questo periodo di crisi le probabilità sono ancora maggiori, e infatti sono aumentate vertiginosamente le richieste di aiuto che ci arrivano da persone che si sono indebitate». Per mesi il periodo di lockdown, infatti, ha improvvisamente ridotto al minimo, se non proprio cancellato, il reddito di tanti artigiani e piccoli commercianti che, in molti casi, si erano già esposti per innovare le loro attività. E i tanto annunciati aiuti e sostegni vari tardano ancora ad arrivare o sono ... Leggi su noinotizie

fattoquotidiano : La seconda vita degli operai che hanno abbandonato l’Ilva di Taranto: “Ora arte, cibo e turismo. Il posto fisso? Va… - matteosalvinimi : Venerdì sera, neanche la pioggia ferma l’entusiasmo della gente di Martina Franca (Taranto) per l’inaugurazione del… - ivanscalfarotto : Noi siamo terra e mare stupendi ma Taranto, la nostra Puglia e l’Italia tutta hanno anche un patrimonio culturale f… - NoiNotizie : #Taranto: per la crisi da #coronavirus corona virus 'usurai al lavoro', la denuncia - Lucky61mass : La seconda vita degli operai che hanno abbandonato l’Ilva di Taranto: “Ora arte, cibo e turismo. Il posto fisso? Va… -