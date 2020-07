Szczesny passa una sigaretta a Sarri durante l’intervista: “tieni te la sei meritata” [VIDEO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Simpatico siparietto in diretta tv con protagonisti Maurizio Sarri e il portiere della Juventus Szczesny. durante l’intervista dell’allenatore bianconero con Sky Sport, si vede del fumo… la telecamera sposta l’inquadratura e spunta una sigaretta accesa, passata dal quel burlone di Szczesny al suo allenatore: “te la sei meritata“, la frase del portiere polacco che ha scatenato le risate di tutti, anche dello stesso Sarri, facendo diventare il VIDEO virale sui social. Nu met beeld. Szczesny geeft Maurizio Sarri een aangestoken sigaret, al neemt de trainer uit respect voor het interview met Sky niet direct een trekje. #STRON9ER pic.twitter.com/RW5WySI10d — Wesley Victor Mak ... Leggi su sportfair

A smorzare un pò la tensione c'ha pensato allora Szczesny che in diretta, gli ha passato una sigaretta, quasi a volerlo far rilassare per una notte per poi ricominciare a pensare tutti insieme al ...Simpatico siparietto che ha avuto come protagonisti Maurizio Sarri e Wojciech Szczesny nel corso di Sky Calcio Club. L’estremo difensore interrompe l’intervista del tecnico con Fabio Caressa per porgl ...