“Stefano De Martino è un folle”, cosa sa il vip che dice così sulla pagina di Belen (Di domenica 26 luglio 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sono più una coppia. I due, che avevano fatto sognare prima con il loro matrimonio e poi, dopo la separazione che aveva lasciato tutti i loro follower con l’amaro in bocca, con il loro ritorno, si sono definitivamente lasciati e questa volta, c’è da scommetterci, sarà per sempre. Belen e Stefano avevano fatto sognare anche se Belen è arrivata nella vita di Stefano quando al suo fianco c’era ancora Emma e questo non era piaciuto a tanti. Stefano e Emma Marrone e l’arrivo di Belen Stefano, infatti, aveva iniziato la loro storia quando ancora era fidanzato con Emma Marrone, salvo poi lasciarla e ufficializzare la storia con Belen. Emma aveva sofferto tanto per quella rottura ... Leggi su baritalianews

blogtivvu : Belen Rodriguez tira in ballo Stefano De Martino citando Alessio Sakara? ??? ?? Ti raccontiamo tutto del post 'sospe… - blogtivvu : Belen Rodriguez tira in ballo Stefano De Martino citando Sakara? Il post sospetto - iamdavehumphrey : Alessia Marcuzzi a casa di Stefano De Martino - Notiziedi_it : Rottura tra Stefano De Martino e Belen, interviene Ilenia Lazzarin: “Lui è pazzo” - ilgiornale : ed è subito gelo tra Belen e Stefano all'aeroporto di Milano: un video svela cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : “Stefano Martino Belen Rodriguez ha rivelato il flirt De Martino-Marcuzzi? BlogLive.it