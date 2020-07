Stadio Palermo, Melluso (Sinistra Comune): “Come poteva il club rosanero giocare altrove?” (Di domenica 26 luglio 2020) Il commento di Fausto Melluso.Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il contratto di concessione dello Stadio “Renzo Barbera”, per la durata di sei anni al Palermo. Il risultato raggiunto in Consiglio è stato commentato da Fausto Melluso, consigliere comunale di Sinistra Comune che ha detto: "Dopo giorni di riunioni praticamente continue il Consiglio Comunale ha approvato il contratto di concessione, per la durata di anni sei, al Palermo F.C. dello Stadio Renzo Barbera. Come poteva il Palermo giocare altrove? Un risultato scontato raggiunto con una convenzione che riconosce il valore sociale della squadra ma anche quello dello Stadio Renzo ... Leggi su mediagol

Due mesi di liti e polemiche, tre giorni di dibattito in Consiglio comunale e due nottate ma alla fine il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per la concessione dello Stadio Barbera al nuov ...

Randazzo: "Resto convinto che il canone sia troppo elevato per il Palermo"

