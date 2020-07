Stadio Palermo, Gelarda (Lega): “Posti tribuna autorità a disabili e scuole della città” (Di domenica 26 luglio 2020) Il commento della Lega.Il Consiglio Comunale di Palermo ha firmato la convenzione per la concessione dello Stadio “Renzo Barbera”. La notizia è stata commentata da alcuni esponenti della politica palermitana, come il rappresentante della Lega, Igor Gelarda. Queste le sue dichiarazioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it."Sono contento - dice Gelarda - che il consiglio comunale abbia approvato all’unanimità l‘ordine del giorno presentato dalla Lega e con me primo firmatario, che prevede che il Palermo calcio destini la metà dei posti in tribuna autorità alle associazioni che si occupano di ... Leggi su mediagol

