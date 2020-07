Stadio Palermo, Chinnici (Italia Viva): “Il ‘Barbera’ non può avere altri colori se non quelli rosanero” (Di domenica 26 luglio 2020) Il commento di Italia Viva.Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il testo della convenzione che sarà proposta alla società rosanero per la concessione dello Stadio “Renzo Barbera”. La durata sarà di sei anni.Al temine della lunghissima maratona che ha portato all’approvazione del testo, Dario Chinnici di Italia Viva ha dichiarato: "Il Palermo calcio continuerà a giocare a casa sua, in quel “Renzo Barbera” che non può avere altri colori se non quelli rosanero. In consiglio comunale abbiamo approvato la nuova convenzione con il club al termine di una seduta lunga e complicata, ma abbiamo ... Leggi su mediagol

Due mesi di liti e polemiche, tre giorni di dibattito in Consiglio comunale e due nottate ma alla fine il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per la concessione dello Stadio Barbera al nuov ...

