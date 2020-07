Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: quattro i calciatori fermati (Di domenica 26 luglio 2020) Squalificati Serie A – Queste le decisioni del giudice sportivo al termine delle gare di ieri, i tre anticipi del sabato della 36ª giornata del massimo campionato italiano. quattro i calciatori fermati in totale, tra cui Gagliardini e Mertens. Di seguito l’elenco completo. calciatori calciatori NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DESSENA Daniele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). GAGLIARDINI Roberto (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MERTENS Dries (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già ... Leggi su calcioweb.eu

Gagliardini da una parte, Mertens dall'altra. Ci sarà un'assenza per parte nella sfida di martedì sera, al Meazza, tra Inter e Napoli. I due giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice ...

