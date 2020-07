Spezia-Entella in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Spezia-Entella, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020. Squadra di casa che ha perso l’opportunità di raggiungere la prima storica promozione in Serie A come seconda classificata e che deve ora difendere il terzo posto dagli attacchi di Pordenone e Frosinone. L’Entella occupa invece il dodicesimo posto in classifica a quota 47 punti, con la zona playoff distante solo di quattro lunghezze. Una vittoria rilancerebbe la formazione in ottica playoff, bisogna tuttavia sperare in un passo falso di Chievo e Pisa, appaiate a quota 50 punti, a meno 1 dalla stessa Salernitana. Calcio d’avvio alle ore 21:00 di lunedì 27 luglio. La diretta ... Leggi su sportface

