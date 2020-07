Spettacolare incidente di Brad Binder al GP dell’Andalusia (Di domenica 26 luglio 2020) Spettacolare incidente per Brad Binder che stava cercando di aggiungere altri punti ai tre che aveva segnato alla sua prima uscita in MotoGP la scorsa settimana. Ma il destino aveva altri piani per l’unico sudafricano nella classe regina delle corse motociclistiche. Oggi al Gp Andalusia, Binder, in sella alla Red Bull KTM Factory Racing, ha mostrato ancora una volta la sua classe quando è partito per un giro di recupero dopo essere stato quasi eliminato alla prima curva della gara. La partenza di Binder e lo scivolone di Oliveira Dopo essersi qualificato al nono posto, Binder è partito bene e si è ritrovato rapidamente in mezzo a piloti che si contendono le prime posizioni. Ma le cose sono andate di male in peggio quando Miguel Oliveira ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Spettacolare incidente di Brad Binder al GP dell’Andalusia #gpandalusia #bradbinder - infoiteconomia : Toyota RAV4 sbanda e si ribalta: il video dell’incidente spettacolare - Lasiciliaweb : Incidente spettacolare a #Sigonella Camion fuori strada nel Catanese: solo lievi ferite per il guidatore CLICCA SUL… - montagne_paesi : Dopo lo scontro un'auto rimane con le gomme all'aria - Montagne & Paesi - Spettacolare, ma per fortuna senza gravi… - PiuValliTV : PAURA A PIAMBORNO Si è temuto il peggio ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Spettacolare incidente poco dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolare incidente Spettacolare incidente a Castromediano, i cittadini chiedono più attenzione TeleRama News Massi centrano un’escursionista

Avventura a lieto fine, quindi, per un gruppo di appassionati della montagna impegnato, con l’assistenza di una esperta guida, in una escursione nella celebre e spettacolare Forra di Rio Freddo, un ...

Alberi sradicati e incidenti per il maltempo

Ieri la pioggia e il fondo stradale viscido sono stati la causa di alcuni incidenti spettacolari, come quello avvenuto a Croce di Musile dove, in corrispondenza del sottopasso, un’auto ha perso ...

Avventura a lieto fine, quindi, per un gruppo di appassionati della montagna impegnato, con l’assistenza di una esperta guida, in una escursione nella celebre e spettacolare Forra di Rio Freddo, un ...Ieri la pioggia e il fondo stradale viscido sono stati la causa di alcuni incidenti spettacolari, come quello avvenuto a Croce di Musile dove, in corrispondenza del sottopasso, un’auto ha perso ...