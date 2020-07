Spari alla protesta anti-razzista in Texas, panico tra la folla: ucciso un uomo. Scontri a Seattle – Video (Di domenica 26 luglio 2020) Ancora una vittima tra i manifestanti del movimento Black Lives Matter, che da dopo l’uccisione di George Floyd da parte della polizia stanno riempiendo le strade degli Stati Uniti. Nella sera del 25 luglio, un uomo è stato ucciso a Austin, in Texas. A dare la notizia è il dipartimento della Polizia della città che, nel punto stampa della notte, ha spiegato che l’uomo – deceduto in ospedale – sarebbe rimasto vittima dei colpi di pistola sparati da un automobilista. Secondo gli agenti, anche l’uomo – a sua volta – sarebbe stato armato. Il tuo browser non supporta il tag iframe La sparatoria Alcuni presenti e reporter hanno documentato il momento della sparatoria. Durante il corteo, numerosi colpi di pistola si ... Leggi su open.online

claudio301065 : @ObserveWithMind Tu non sei nemmeno la Mela di Adamo ed Eva spari fake news senza fondamento come quelle sui Benett… - Antonia65849707 : @PaolaTavernaM5S Se fossi in lei ,mi preoccuperei del suo bel movimento di incompetenti e cialtroni ,attaccati alla… - Himyia : RT @ale_corubolo: Spari al supermercato, oltre alla bimba, ferita una guardia giurata. Fermatevi a riflettere su questo lavoro: rischioso,… - MattiaMinelle82 : RT @ale_corubolo: Spari al supermercato, oltre alla bimba, ferita una guardia giurata. Fermatevi a riflettere su questo lavoro: rischioso,… - lucamattanza : RT @ale_corubolo: Spari al supermercato, oltre alla bimba, ferita una guardia giurata. Fermatevi a riflettere su questo lavoro: rischioso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari alla Spari alla protesta anti-razzista in Texas, panico tra la folla: ucciso un uomo. Scontri a Seattle – Video Open Texas, manifestante ucciso in una sparatoria: "La polizia non si occupi più di senzatetto e di chi ha problemi mentali"

AUSTIN - Un uomo è morto in una sparatoria durante una manifestazione contro la brutalità delle forze dell'ordine che si è tenuta sabato nel centro di Austin, in Texas. In un breve briefing dopo mezza ...

Texas: spari durante le proteste antirazziste. Morto un manifestante

Notte di violenze in Texas. Un manifestate è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Disordini anche a Seattle Atlanta: autopsia Brooks, morto per 2 colpi a schiena. Proteste in tutta l'America contro ...

AUSTIN - Un uomo è morto in una sparatoria durante una manifestazione contro la brutalità delle forze dell'ordine che si è tenuta sabato nel centro di Austin, in Texas. In un breve briefing dopo mezza ...Notte di violenze in Texas. Un manifestate è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Disordini anche a Seattle Atlanta: autopsia Brooks, morto per 2 colpi a schiena. Proteste in tutta l'America contro ...