Spal-Torino, Longo: “Salvezza non scontata, rammaricato per il risultato. Futuro? Ecco cosa spero, il club…” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Toro centra la salvezza.Esultano i granata che, grazie al pareggio maturato questa sera contro la Spal, archiviano la questione salvezza. Un traguardo che nonostante la mancata vittoria fa gioire il tecnico Morendo Longo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post gara."Il rammarico c'è sempre quando non vinci, nonostante tutte le occasioni che abbiamo creato dovevamo chiuderla prima. Nei dieci minuti finali abbiamo sbagliato il tipo di lettura in un paio di circostanze. Far capire quanto è difficile portare a lottare una squadra come questa alla salvezza, costruita per altri obiettivo non è facile. E' stato un grandissimo obiettivo che non era per nulla scontato. Abbiamo sicuramente momenti così ma era fondamentale raggiungere l'obiettivo. Verdi? Stiamo parlando di un grande calciatore a livello qualitativo, deve ... Leggi su mediagol

