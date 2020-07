Spal-Torino, le probabili formazioni del match (Di domenica 26 luglio 2020) Al “Paolo Mazza” di Ferrara, Spal-Torino si sfidano nella 36^ giornata della Serie A: le probabili formazioni della partita Spal-Torino si sfidano nel match valido per il 36° turno della Serie A allo stadio “Paolo Mazza”. match con l’obbligo dei tre punti per i granata di Moreno Longo: Belotti e soci scenderanno in campo dopo la partita del Lecce (distante 6 punti) ed una vittoria potrebbe dare la tranquillità in chiave salvezza. Estensi senza più nulla da chiedere al campionato, dopo la retrocessione di domenica scorsa: obiettivo non arrivare ultimi in classifica. Il fischio di inizio del match è atteso per le 19:30. Le probabili ... Leggi su zon

Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - gggiusy_ : RT @Inter_en: ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since the restar… - MugabeMo : RT @Inter_en: ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since the restar… - Fprime86 : RT @tuttosport: #SpalTorino : la probabile formazione di #Longo ?? -