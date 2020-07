Spal-Torino, i convocati di Longo: torna Lukic, fuori De Silvestri (Di domenica 26 luglio 2020) Manca sempre meno a Spal-Torino, match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2019/2020 in programma domenica 26 luglio allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Il tecnico granata Moreno Longo ha selezionato 23 calciatori: torna Lukic, mentre non sarà disponibile De Silvestri. Di seguito la lista dei convocati del Torino. Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, Djidji, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza Leggi su sportface

