Spal-Torino, Di Biagio: “Segnali positivi, ma volevamo la vittoria. Reca? Svelo il perchè della sua assenza” (Di domenica 26 luglio 2020) Non vanno oltre il pari Spal e Torino.Dividono la posta in palio ferraresi e granata al termine della sfida andata in scena questa sera al "Paolo Mazza". Un risultato analizzato dal tecnico biancazzurro Gigi Di Biagio, intervenuto in conferenza stampa nel post-gara, per analizzare la prova offerta dalla sua squadra."Una partita dove volevamo la vittoria, abbiamo cercato di alzare i ritmi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e siamo stati passivi. Poi abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol subito, facendo vedere qualcosa di più convincete per cercare di andare a segno. Dopo il pari abbiamo provato a vincere la partita senza riuscirsi. Nonostante i tanti ragazzi giovani in campo abbiamo continuato a spingere. Si è trattato di un segnale molto positivo per tanti ... Leggi su mediagol

