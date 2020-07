Spagna: "Siamo un Paese sicuro per gli spagnoli e i turisti" (Di domenica 26 luglio 2020) Il governo spagnolo non sta accettando di buon grado le nuove limitazioni imposte dal Regno Unito ai cittadini che arrivano dalla Spagna. Da ieri, infatti, il governo di Boris Johnson, visto il preoccupante aumento dei casi di COVID-19 in Spagna, ha stabilito un periodo di quarantena di 14 giorni per chiunque, turisti o cittadini britannici, che arriveranno nel Regno Unito da una qualsiasi parte della Spagna.La mossa di Londra non è affatto piaciuta al governo di Pedro Sánchez, che oggi ha replicato tramite la Ministra degli Esteri Arancha Gonzalez Laya, temendo che altri Paesi decidano di seguire l'esempio di Boris Johnson:La Spagna è sicura, è sicura per gli spagnoli, è sicura per i turisti.Secondo la ministra Gonzalez Laya, ... Leggi su blogo

davidealgebris : Siamo tra i più ignoranti d'Europa. Solo meglio di Malta / Portogallo /Spagna. Questo é il problema più grave / str… - fattoquotidiano : L’indice di contagio Rt in Italia supera l’1. Intanto nel mondo il Covid dilaga, dalla Spagna al disastro americano… - AvvDox : RT @meteorologo777: Casi giornalieri ultimi giorni: Spagna 2.000 Francia 1.000 Germania 800 Belgio 500 Polonia 450 Portogallo 300 Rep.… - AndreaStair : RT @meteorologo777: Casi giornalieri ultimi giorni: Spagna 2.000 Francia 1.000 Germania 800 Belgio 500 Polonia 450 Portogallo 300 Rep.… - polisblogit : Spagna: 'Siamo un Paese sicuro per gli spagnoli e i turisti' -