Spagna, per il governo la situazione dei contagi è “sotto controllo” (Di domenica 26 luglio 2020) Da stanotte a mezzanotte, chiunque arrivi dalla Spagna nel Regno Unito dovrà essere sottoposto ad una quarantena obbligatoria di 14 giorni. La Francia ha sconsigliato ai suoi cittadini di recarsi in Spagna. Eppure, per il governo di Pedro Sanchez, la situazione è sotto controllo, nonostante l’aumento dei contagi nel Paese. Anzi, i nuovi casi sono anche rilevati subito, sostengono le autorità. “Ci si aspettava che scoppiassero focolai e che venissero individuati in anticipo e controllati, secondo il piano di risposta immediata concordato con le comunità”. Il Ministero della Salute fa sapere che più della metà dei nuovi casi sono asintomatici, cosa che rende difficile il tracciamento. Assicura, però, che la pressione sul ... Leggi su ilnapolista

