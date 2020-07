Sossio Aruta lancia un appello a Maria De Filippi: “Vorrei tanto che dicesse di sì…” (Di domenica 26 luglio 2020) Sossio Aruta e l’appello a Maria De Filippi In edicola è presente il nuovo numero del magazine DiPiù che contiene una lunga intervista a Sossio Aruta. L’ex gieffino e cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha parlato molto della sua relazione sentimentale con Ursula Bennardo. I due sono felicissimi, soprattutto da quando è nata la piccola Bianca. Ha approfittato dell’intervista per fare un ringraziamento pubblico a Maria De Filippi che gli ha dato la possibilità di conoscere la persona che ama. Per questo motivo lo sportivo campano ha voluto lanciare un appello alla moglie di Maurizio Costanzo: “Vorrei che accettasse di essere, quando sarà ... Leggi su kontrokultura

