“Sono stato io ad appiccare l’incendio nella cattedrale di Nantes”: il volontario confessa (Di domenica 26 luglio 2020) “Sono stato io ad appiccare l’incendio alla cattedrale di Nantes”: una settimana dopo, il volontario ha confessato. È lui il responsabile del rogo che all’alba di sabato 18 luglio ha semi-distrutto la chiesa gotica, le cui torri arrivano più in alto di Notre Dame (37,5 metri). L’uomo è un immigrato ruandese di 39 anni che vive in Francia da alcuni anni. Ignote al momento le ragioni del gesto. “Il mio cliente si rammarica amaramente dei fatti, confessare è stata una liberazione per lui”, ha riferito il suo avvocato alla stampa locale, raccontando che l’uomo è “divorato dai rimorsi e sopraffatto dalla portata degli eventi”. Il volontario – che nei giorni scorsi era ... Leggi su tpi

