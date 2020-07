“Sono la nuova twerking queen!”. Altro che Elettra Lamborghini, Chiara Ferragni è super hot (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo essersi cimentata nella “pizzica”, il ballo tradizionale salentino, Chiara Ferragni si è lanciata anche nel twerking, l’ancheggiare scatenato reso celebre da Elettra Lamborghini. La scena è stata immortalata in un video pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram: nelle immagini la si vede “twerkare” in modo disinvolto, da vera professionista, dimenando i fianchi e simulando con la mano alla bocca l’urlo di battaglia degli indiani. Chiara Ferragni nuova “twerking queen“? Niente affatto. Basta guardare le immagini fino alla fine per scoprire che c’è un trucco. E che trucco! L’incredibile movimento di bacino dell’influencer non è infatti ... Leggi su caffeinamagazine

