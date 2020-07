Sonia Isaza, fisico da urlo e tatuaggi: ecco chi è la fidanzata di Vidal (FOTO) (Di domenica 26 luglio 2020) Nelle ultime FOTO postate sui social da Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona in vacanza ad Ibiza, non è passata inosservata la sua fidanzata Sonia Isaza. Personal trainer colombiana, su Instagram può vantare un profilo da oltre 3 milioni di seguaci pieno di video di allenamenti in palestra e FOTO in bikini che mettono in risalto le sue curve, ma anche i suoi tanti tatuaggi, una passione a quanto pare condivisa con Vidal. Di seguito alcune FOTO: View this post on Instagram ❤️ A post shared by Sonia Isaza (@niaIsazaoficial) on Jul 24, 2020 at 2:49pm PDT View this post on Instagram ... Leggi su sportface

Sonia Isaza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sonia Isaza