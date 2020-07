Skam Italia, l’attore Pietro Turano: ‘Prima le foto poi gli insulti, urlavano froc*o, perché?’ (Di domenica 26 luglio 2020) “Stavo passeggiando in un parco ad Albano col mio ragazzo quando un gruppo di pischelle molto giovani mi hanno fermato per chiedermi una foto” inizia così il racconto sui social di Pietro Turano, l’attore che interpreta Filippo dalla seconda stagione di Skam Italia. Un racconto che inizia con un innocuo episodio di fan alla caccia di un selfie e finisce con quelle stesse ragazze che urlano ripetutamente “A froc*io” rivolte all’attore. Pietro Turano però non è solo un attore, è anche un attivista per i diritti della comunità LGBT nonché vicepresidente Arcigay Roma e consigliere nazionale Arcigay. Il 24enne non ci sta a lasciar passare sotto silenzio questo episodio che rivela ‘mi ha ... Leggi su tvzap.kataweb

DoraEbasta : @caotica1989 Vis a Vis Skam Italia La casa di carta Lucifer - Basarab_ : RT @stefelici: car* ragazzin* che riuscite a scrollare tiktok con un occhio e guardarvi gli showreel degli attori di skam Italia con l’altr… - imaslavmeme : voglio vedere skam italia - stefelici : car* ragazzin* che riuscite a scrollare tiktok con un occhio e guardarvi gli showreel degli attori di skam Italia c… - lisa_colzani : @_dulset È più naturale dire 'E voi, avete visto qualcosa?' oppure 'E voi quale avete visto?', dipende cosa volevi… -