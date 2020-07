Sindrome di Angelman: Angelini e Ovid uniscono le forze (Di domenica 26 luglio 2020) Sindrome di Angelman: accordo da oltre 200 milioni di dollari su OV101 (gaboxadol) fra Angelini Pharma e Ovid Therapeutics Ovid Therapeutics, una società biofarmaceutica con sede a New York, e Angelini Pharma hanno annunciato un accordo incentrato su OV101 (gaboxadol) un farmaco sperimentale in sviluppo per il trattamento della Sindrome di Angelman, una malattia genetica che colpisce soprattutto il sistema nervoso.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

