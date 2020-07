Sicilia martoriata dagli sbarchi. E 30 migranti scappano da Pozzallo (Di domenica 26 luglio 2020) Roberto Chifari Questa notte i migranti hanno eluso i controlli e sono fuggiti dall'hotspot di Pozzallo. Salvini: "Qui i clandestini fuggono" Trenta migranti tunisini in fuga dall'hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa. L'episodio è successo ieri notte, il gruppo avrebbe approfittato dell'attenzione concentrata nella banchina commerciale del porto Siciliano, dove era attraccata la nave petroliera Cosmo per le procedure di accoglienza e di controllo dei nuovi arrivati. Solo ieri, infatti, sono sbarcati altri 108 migranti, tra questi ci sono due positivi al Covid-19. Uno è stato accertato ieri sera, l’altro stamattina e si tratta di un giovane della Costa d’Avorio già risultato positivo al test sierologico, sottoposto al tampone ed isolato. ... Leggi su ilgiornale

"La situazione è completamente sotto controllo", afferma il Sindaco Roberto Ammatuna. Se a Pozzallo la situazione resta delicata, nel resto della Sicilia è sempre più emergenza sbarchi. Nei primi ...

Se prima era un campanello sentito solo in lontananza, ora il suono dell'allarme è nitido, chiaro e si sente sempre più da vicino. Le uniche due note positive degli ultimi sette giorni, per quanto rig ...

