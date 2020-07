“Si ricomincia!”. Mara Venier, la foto che fa felici migliaia di suoi fan: cosa è successo (Di domenica 26 luglio 2020) Si ricomincia per Mara Venier a camminare! Estate italiana anche per la zia e il marito Nicola Carraro, che quest’anno, a causa dell’emergenza coronavirus, non sono volati a Santo Domingo, dove hanno una meravigliosa villa in cui amano rifugiarsi appena possono. Per le loro vacanze hanno scelto la Versilia e già da qualche giorno sono a Forte dei Marmi. La conduttrice ha ricominciato finalmente a camminare dopo l’infortunio al piede che l’ha costretta per settimane su una sedia a rotelle e il marito la immortala in spiaggia mentre, sulla passerella, si dirige verso il bar. Fortunatamente la zia Mara si è rimessa in piedi e in vacanza può godersi finalmente il meritato relax dopo un’altra stagione di successo con ‘Domenica In’. A settembre tornerà ... Leggi su caffeinamagazine

sbonaccini : Stanchi, ma soddisfatti. Dopo 6 tappe nel piacentino e centinaia di km percorsi si torna a casa. Che privilegio ess… - SimonettaScali1 : Felicità è anche sorridere senza accorgersene. È così che si ricomincia. - PasqualeImpera2 : @matteosalvinimi Già stai al papeete, hai fatto benissimo! Sarai molto stanco dopo tutto il 'lavoro' che hai fatto… - floreuss : io ieri: sono bellissima stasera posso permettermi addirittura di mangiare sono proprio carina io oggi: va bene al… - marty327 : Sabato e domenica sono volati cazzo! Domani si ricomincia con un’altra settimana! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Si ricomincia” Coronavirus, la ripresa non sarà un pranzo di gala: si ricominci dal lavoro Corriere della Sera