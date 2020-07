Sgarbi contro Rocco Casalino, insulti dopo lo scandalo sul portavoce di Conte (Di domenica 26 luglio 2020) Volano stracci e insulti tra Vittorio Sgarbi e Rocco Casalino. “L’uomo delle “tempeste di m***a contro gli avversari politici che adesso invoca “rispetto della privacy”, fa davvero ridere!“. Il parlamentare critico d’arte si riferisce alla vicenda, raccontata dal quotidiano La Verità, che ha travolto il compagno cubano di Casalino, José Carlos Alvarez Aguila. L’inchiesta della Verità Tutto parte dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che annuncia la segnalazione all’antiriciclaggio di José Carlos Alvarez Aguila. La segnalazione sarebbe partita a giugno dai risk manager di un gruppo bancario con filiale in Largo di Torre Argentina, destinata all’Ufficio antiriciclaggio della Banca ... Leggi su thesocialpost

A commentare il caso dell'ex compagno cubano di Rocco Casalino, Jose Carlos Alvarez, anche Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte in merito alla questione non nutre dolci pensieri: "Casalino, l'uomo delle ...