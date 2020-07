Serie A, Roma-Fiorentina, le pagelle: Veretout 7, Chiesa 5 (Di domenica 26 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - Gazzetta_it : #Fonseca: 'Serve migliorare sulle palle da fermo. Troppe pressioni su #Zaniolo...' - Fra74111 : RT @LucianoMazzocca: La Juventus dal 2011/12 ad oggi ha vinto 9 Scudetti su 9 possibili, collezionando 810 punti in Serie A (media esatta d… - EMIGOAL : RT @EnricoTurcato: La #Juventus dal 2011/12 ad oggi ha vinto 9 Scudetti su 9 possibili, collezionando 810 punti in Serie A (media esatta di… -