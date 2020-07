Serie A, le gare delle 19.30: Immobile trascina la Lazio e si avvicina alla Scarpa d’Oro, la Roma ringrazia i rigori (Di domenica 26 luglio 2020) Serie A – Si sono giocate alcune importanti partite della trentaseiesima giornata di Serie A. La Lazio vince in rimonta al ‘Bentegodi’ contro il Verona. L’Udinese supera il Cagliari, il Torino non va oltre il pari contro la già retrocessa SPAL. In alto la FOTOGALLERY dei match. Cagliari-Udinese – Basta un gol all’Udinese per superare il Cagliari. I friulani passano subito con una gran girata di Okaka. Qualche buona occasione per il Cagliari, sventata da Musso. Tante le chance per il raddoppio della squadra di Gotti ma in alcune occasioni Cragno si dimostra ancora una volta un ottimo portiere, altre volte sono imprecisi i friulani. SPAL-Torino – Il Toro crea tanto ma spreca nel primo tempo. Nella ripresa arriva il gran gol di Verdi a portare in vantaggio i granata. La squadra di ... Leggi su calcioweb.eu

OptaPaolo : 28 - Il @acmilan ha segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown, esattamente quante quelle realizzate… - OptaPaolo : 11 - Per la prima volta nella sua storia, la #Juventus ha segnato almeno 2 gol in 11 gare di fila in Serie A. Signo… - OptaPaolo : 9 - Il #Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime nove gare di #SerieA: la sua miglior serie in una singol… - CrampiSportivi : Ciro #Immobile è diventato il giocatore italiano ad aver segnato più gol in una singola stagione di Serie A. Con t… - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica dopo le gare delle 19.30: la Lazio raggiunge l'Atalanta, Roma a +4 sul Milan -