Serie A, la Juventus vince il titolo. Bene Roma e Lazio (Di lunedì 27 luglio 2020) Serie A, i risultati di domenica 26 luglio 2020. La Juventus conquista lo Scudetto. Il Torino è salvo. Roma – Serie A, i risultati di domenica 26 luglio 2020. Nella prima sfida di giornata il Bologna batte il Lecce 3-2 nel finale. Nelle sfide delle 19.30 vincono le due Romane. Successo per l'Udinese mentre il Torino pareggia contro la Spal. In serata la Juventus conquista il nono Scudetto consecutivo battendo 2-1 la Sampdoria. Serie A, i risultati di domenica 26 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 26 luglio 2020, valide per la trentaseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Bologna-Lecce 3-2Cagliari-Udinese 0-1Hellas Verona-Lazio ...

