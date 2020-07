Serie A, Inter-Napoli: data, orario e diretta TV (Di domenica 26 luglio 2020) Inter-Napoli: diretta TV e streaming Rush finale per la Serie A 2019/2020 che tra martedì e mercoledì si appresta a vivere la penultima giornata di questa particolarissima stagione. Tra le partite in programma nel penultimo turno ci sarà anche la sfida tra Inter e Napoli che si sfideranno allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano martedì 28 luglio con calcio d’inizio previsto per le ore 21:45, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming Ecco dove vedere in diretta TV Inter-Napoli La partita tra nerazzurri e azzurri sarà visibile in diretta tv Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà visibile sul ... Leggi su intermagazine

