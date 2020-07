Serie A, il duello tra Roma e Milan per il quinto posto (Di domenica 26 luglio 2020) La Serie A 2019/2020 sta per volgere al termine, infatti, ora mancano soltanto le ultime due giornate per stabilire gli ultimi verdetti della stagione. Uno tra gli scontri più avvincenti ed accesi è quello per la conquista del quinto posto in classifica tra Roma e Milan, separate da quattro punti ed entrambe già matematicamente qualificate alla prossima edizione dell’Europa League. Dopo il trionfo in Coppa Italia del Napoli e il conseguente pass ottenuto per la fase a girone della UEL, però, il quinto posto diventa fondamentale per le due squadre sopra citate, poiché permetterebbe ad una di loro di evitare la disputa di ben tre turni preliminari che, in tempi così ristretti, potrebbero pesare molto. La ... Leggi su sportface

