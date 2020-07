Serie A, Giudice Sportivo: un turno a quattro giocatori, ammenda per Mazzoni (Di domenica 26 luglio 2020) Il Giudice Sportivo di Serie A Gerardo Mastandrea si è pronunciato in merito alle quattro partite della trentaseiesima giornata di campionato. Un turno di squalifica per quattro calciatori: Toloi (Atalanta), Dessena (Brescia), Gagliardini (Inter) e Mertens (Napoli). Una giornata di sospensione e un’ammenda di 5 mila euro per Stefano Mazzoni, medico del Milan, espulso per proteste nel match di venerdì. Leggi su sportface

Fantacalcio : Giudice Sportivo, gli squalificati in Serie A dopo gli anticipi - spaziocalcio : #SerieA, quattro squalificati dal Giudice Sportivo dopo gli anticipi - SkySport : Giudice sportivo: in due salteranno Inter-Napoli - sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 37^ giornata: Gagliardini e Mertens salteranno Inter… - news24_napoli : Giudice Sportivo Serie A: Mertens e Gagliardini saltano Inter-Napoli. Un… -