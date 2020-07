Senza mascherina a Salerno: prime tre multe da 1000 euro (Di domenica 26 luglio 2020) prime tre multe da mille euro per mancata mascherina nei luoghi chiusi a Salerno. Questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli, accompagnato dagli agenti della Polizia municipale, ha effettuato alcuni controlli negli esercizi commerciali della zona orientale di Salerno. Le prime tre multe da mille euro per mancato utilizzo della mascherina sono state elevate in tre esercizi commerciali. Non si esclude la chiusura degli stessi locali. Il sindaco Vincenzo Napoli, accompagnato da pattiglie della polizia municipale di Salerno, ha effettuato svariati sopralluoghi per constatare se gestori e personale degli esercizi commerciali rispettassero le disposizioni anti Covid. “Questa ultima ordinanza del presidente della Regione Campania ... Leggi su udine20

fattoquotidiano : Campania, la stretta di De Luca: mille euro di multa per chi è senza mascherina al chiuso, quarantena per chi viene… - MediasetTgcom24 : Senza mascherina al chiuso, a Salerno le prime 3 maxi-multe da mille euro #salerno - Adnkronos : ++Senza mascherina a Salerno: prime tre multe da 1000 euro++ - gretelforever : RT @valy_s: #COVID?19 #Lazio Bengalese positivo viola la quarantena e prende bus. Risultato? Solo denunciato (capirai.. non gli faranno nu… - RiprendRoma : RT @RobertoPopeo: #Roma ore 20 del 25 Luglio 2020 #linea055 È ormai palese come in #Atac e sulla @TplRoma il #COVID?19 e soprattutto il #di… -