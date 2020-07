Sentenza Mediaset, parla Nordio: quante balle. Così hanno fatto fuori Berlusconi (Di domenica 26 luglio 2020) Una fretta sospetta, errori e forzature a senso unico. In altre parole, la Sentenza del processo Mediaset che ha condannato Silvio Berlusconi determinando l'ostracismo dalla politica attiva del Cavaliere è stata uno scandalo. A ribadirlo è l'ex magistrato Carlo Nordio che in un'intervista a Libero ripercorre le tappe della vicenda dopo che le parole postume di Amedeo Franco, magistrato che all'epoca dei fatti fera relatore in Cassazione del processo sui diritti tv, hanno scoperchiato il pentolone. Franco parlava di "plotone di esecuzione" e una condanna comminata perché "Berlusconi deve essere condannato a priori". Nordio sulla Sentenza Mediaset e l'estromissione ... Leggi su iltempo

«La sentenza Mediaset e l’estromissione di Berlusconi dalla politica attiva? È stato detto e ripetuto che bisognava processarlo il 31 luglio 2013 perché i reati a suo carico si sarebbero prescritti il ...

Chessidice in viale dell'Editoria

Mediaset-Vivendi, attesa il 1° settembre la decisione del tribunale di Amsterdam. I giudici hanno lo hanno annunciato al termine dell'udienza di appello per il reclamo di Vivendi contro la sentenza di ...

