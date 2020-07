Segue il navigatore e si ritrova incastrato nel vicolo con la Porsche. Ecco come è riuscito a uscire (Di domenica 26 luglio 2020) Fidarsi del navigatore è bene, ma a volte non fidarsi è meglio. Deve averlo pensato il proprietario di una Porsche Carrera che si è ritrovato incastrato con la sua auto in uno strettissimo vicolo di ... Leggi su leggo

VALSUSA, PORSCHE SI INCASTRA NEL VICOLO: INTERVENGONO GLI AIB

Brutta avventura per il possessore di una potente Porsche Carrera tra le viuzze di Meana di Susa, un paesino del Torinese. Il turista, sabato scorso, non conoscendo la zona, si è avventurato per le st ...

