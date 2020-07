Seconda ondata Coronavirus, Crisanti: “Temo che arrivi già ad agosto” (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, allarme sulla Seconda ondata da parte del professore Andrea Crisanti: “Non in autunno ma forse già il mese prossimo” Coronavirus, allarme sulla Seconda ondata. Dopo che per mesi si è discusso di dati quotidiani, numero dei casi e delle vittime, dei decreti e delle precauzioni, ora la nuova discussione è su quando e se arriverà la cosiddetta Seconda ondata. Per molti tra qualche mese, cioè in autunno con l’arrivo delle temperature più basse, ma qualcuno lancia l’allarme e invita a fare attenzione. Secondo il professore Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, su Il Messaggero, ... Leggi su bloglive

