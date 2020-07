Se August Alsina canta il tradimento (con Jada Pinkett Smith) (Di domenica 26 luglio 2020) Prima, la parodia. Poi, una canzone vera e propria. August Alsina, protagonista suo malgrado della bollente confessione che Jada Pinkett Smith ha fatto al marito, Will Smith, ha deciso di rompere il proprio silenzio. Sabato sera, ad una settimana dalla puntata di Red Table Talk durante la quale l’attrice ha ammesso la relazione («Entanglement», l’ha definita) con il rapper ventisettenne, una canzone ha preso a risuonare. Entanglemets, pubblicata senza alcun preavviso, è uno sguardo nel caos, dove «La definizione di “entaglement” è rotolarsi tra le lenzuola / Ragazza, so che non la chiamiamo relazione / Ma stai sempre scop**do con me», ha cantato il rapper, che nel brano sembra aver chiarito le dinamiche di un tradimento ormai passato. https://www.youtube.com/watch?v=ahr2XagmWEM Leggi su vanityfair

