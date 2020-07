Scontro sulla legge elettorale, Zingaretti è stufo dei ricatti di Renzi. La riforma in stallo dopo il no di Iv al proporzionale. Ma il leader dem avverte: pronti a nuove convergenze (Di domenica 26 luglio 2020) Non ci sta il Pd ad ammainare la bandiera della riforma elettorale. Sul Brescellum o Germanicum, come si preferisce chiamarlo, sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, i dem ci riproveranno il 28. Quando la conferenza dei capigruppo di Montecitorio tornerà a riunirsi per decidere il calendario dei lavori di agosto. STORIE TESE. In quell’occasione, spiega Emanuele Fiano in un’intervista a Repubblica.it, “il nostro presidente Delrio chiederà nuovamente una cosa che peraltro Italia viva aveva già accettato, e cioè la calendarizzazione rapida della legge elettorale. Ripeto: chiederà una cosa già accettata dalla Conferenza dei capigruppo e quindi da tutta la maggioranza che aveva stabilito, senza che nessuno si opponesse, la data ... Leggi su lanotiziagiornale

HuffPostItalia : Nuovo record Usa, 77 mila contagi in un giorno. Scontro Trump/Fauci sulla mascherina - settesere : Faenza, è scontro tra sindacati, Unione faentina e Confcooperative sulla gestione del «Fontanone» #settesere #news - occhio_notizie : Incidente sulla tangenziale ovest di Benevento, scontro tra due auto: quattro feriti - FaberSorrentino : @Zeirus @AntonioBatigol @AzzolinaLucia Scusa se mi intrometto, ma il suo lavoro non è lo scontro politico, ma la g… - zazoomblog : Scontro tra due auto sulla tangenziale ovest di Benevento: quattro feriti - #Scontro #sulla #tangenziale #ovest -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sulla Recovery Fund, è scontro sulla task force proposta da Conte Il Manifesto Usa: scontri fra manifestanti e polizia a Seattle, 45 arresti

Lo riporta la polizia in una nota, secondo cui 21 agenti sono rimasti feriti negli scontri. Secondo i resoconti della polizia ... Secondo alcuni testimoni, sul posto si sono udite anche delle ...

Crash, di David Cronenberg

La mutazione del corpo avviene attraverso il ‘contatto fisico’ con la macchina. Lamiere, protesi, cicatrici, tutti i segni di uno scontro dove l’incidente automobilistico e l’atto sessuale diventano e ...

Lo riporta la polizia in una nota, secondo cui 21 agenti sono rimasti feriti negli scontri. Secondo i resoconti della polizia ... Secondo alcuni testimoni, sul posto si sono udite anche delle ...La mutazione del corpo avviene attraverso il ‘contatto fisico’ con la macchina. Lamiere, protesi, cicatrici, tutti i segni di uno scontro dove l’incidente automobilistico e l’atto sessuale diventano e ...